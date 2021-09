Sony lancia cuffie wireless WF-C500 e WH-XB910N: specifiche e disponibilità in Italia

Dopo il lancio degli auricolari Sony WF-1000XM4, il colosso giapponese ha annunciato oggi due nuovi modelli di cuffie wireless, WF-C500 e WH-XB910N: le prime sono auricolari TWS compatti e dalla qualità audio elevata, mentre le seconde si propongono con focus sul comfort e con tecnologia Extra Bass.

Gli auricolari WF-C500 completamente wireless, visibili anche in copertina a questo articolo, presentano la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per garantire la migliore qualità sonora possibile ripristinando alte frequenze e dissolvenze, offrendo al contempo largo margine di personalizzazione grazie all’equalizzatore presente sull’app Sony | Headphones Connect. Lato autonomia, inoltre, si parla di 10 ore di ascolto o 20 ore complessive considerando la custodia di ricarica.

Tra i punti di forza figurano soprattutto compattezza, leggerezza e comodità, grazie alla forma arrotondata e al design ergonomico; inoltre, hanno il grado di protezione IPX4, ergo sono a prova di schizzi d’acqua e sudore. Non mancano pulsanti di controllo dedicati alla regolazione del volume, all’avvio o alla pausa della riproduzione musicale, alla risposta alle chiamate (effettuabili poi direttamente tramite microfono integrato alle cuffiette) e all’attivazione dell’Assistente Google o di Siri.

Le cuffie wireless a padiglione WH-XB910N dal punto di vista tecnico presentano invece la tecnologia Extra Bass che rende il suono più profondo e intenso, mantenendo comunque chiare le parti vocali dei brani; altra tecnologia importante è Dual Noise Sensor, la quale elimina digitalmente il rumore per isolarsi dall’ambiente esterno e godere al meglio i brani o contenuti multimediali in riproduzione.

Ancora, non mancano la sopra vista tecnologia DSEE e Precise Voice Pickup, la quale rileva la voce in maniera estremamente chiara tramite i due microfoni integrati alle cuffie e permette di effettuare e ricevere chiamate senza dover prendere in mano il proprio smartphone. Questo è possibile grazie ai comandi touch delle cuffie stesse, i quali permettono inoltre di cambiare brano, regolare il volume o attivare l’assistente vocale.

Anche in questo caso notiamo la presenza di feature importanti sull’app Sony | Headphones Connect per gestire l’audio e regolare il livello di eliminazione del rumore ambientale. Lato autonomia, in questo caso parliamo di un massimo di 30 ore, con ricarica rapida per ottenere 4,5 ore di riproduzione in solamente 10 minuti.

Sia gli auricolari WF-C500 che le cuffie WH-XB910N saranno disponibili a partire da ottobre 2021.