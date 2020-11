Sony si lancia nel mercato dei droni: presentato il progetto Airpeak

Sony ha presentato oggi in via ufficiale il progetto Airpeak, che segna l’ingresso della società giapponese nel mercato dei droni, e che mira a “sostenere la creatività dei content creator nella massima misura possibile”.

I dettagli al momento sono scarni, ma secondo alcuni i droni di Sony andranno a posizionarsi nella fascia consumer e faranno concorrenza a società come DJI, Parrot e Skydio.

“Sony ha assegnato il marchio Airpeak in quanto riflette la sua aspirazione di contribuire all’ulteriore evoluzione ed alla creazione di un valore senza precedenti” attraverso l’utilizzo della tecnologia 3D proprietaria che combina Reality, Real-Time e Remote.

Sony intende sfruttare la popolarità del proprio marchio, e l’esperienza nei mercati delle fotocamere full frame e mirrorless compatte per attrarre i consumatori. Storicamente il settore vede in DJI il suo player più importante: la compagnia ha da poco presentato il nuovo DJI Mini 2 che è stato apprezzato da molti. In passato anche altre società come GoPro hanno provato a ritagliarsi un proprio ruolo, ma il quadricottero Karma alla fine non ha riscosso il successo sperato e la compagnia di americana ha preferito puntare su altro.

Cosa vi aspettate da un eventuale drone a marchio Sony? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti. Al momento non sono disponibili informazioni sulla data di lancio del primo modello.