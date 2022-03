Sony al lavoro sul sensore fotocamera per smartphone 'più grande di sempre'

Torniamo ancora una volta a parlare dei sensori fotocamera per dispositivi mobili a poco più di un mese dalla conferma del sensore da 200 megapixel firmato OmniVision. Oggi l’attenzione è posta completamente su Sony e sul presunto avvio dei lavori e test del sensore fotocamera più grande del segmento smartphone.

Stando a quanto diffuso da SparrowsNews e pubblicato originariamente dal noto informatore cinese Digital Chat Station, la casa nipponica starebbe testando internamente il debutto di un sensore Sony IMX8XX dalla risoluzione pari a 50 megapixel e con formato di 1/1,1 pollici. L’utilità di un sensore dalle dimensioni così importanti? Più grande è l’area, maggiore sarà la luce che vi entrerà, ergo migliore sarà la qualità finale dell’immagine.

Purtroppo non abbiamo altri dettagli tecnici in merito a questa tecnologia in fase di sviluppo, ma il record di Digital Chat Station ci rende sufficientemente certi che questo fantomatico sensore sia effettivamente in arrivo sul mercato. Molto probabilmente, il debutto avverrà con uno dei prossimi smartphone di fascia alta a marchio Xiaomi, Huawei o Vivo in Cina, con seguito anche in Europa. Consigliamo, come sempre, di valutare queste indiscrezioni cum grano salis in attesa di maggiori informazioni.

