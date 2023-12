Sony al lavoro sull'ibrido tra smartphone e Mirrorless: uscirà nel 2024?

Dopo aver scoperto che Sony Xperia 1 VI avrà una "firma digitale" per le fotografie scattate con le sue fotocamere, distinguendole così dalle immagini fake o generate dall'IA, arriva ora un'altra interessante indiscrezione, che a questo giro riguarda il prossimo smartphone della linea Sony Xperia Pro, in arrivo nel corso del 2024.

Stando a quanto riporta GSMArena basandosi su alcuni post sul portale cinese di microblogging di Weibo, il prossimo Sony Xperia Pro avrà una fotocamera con anello rotante fisico, simile a quello delle fotocamere DSLR e Mirrorless, che permetterà a chi utilizza lo smartphone di controllare il suo zoom, il focus e l'apertura delle lenti.

Il primo Sony Xperia Pro-I è stato annunciato nel mese di ottobre 2021 e, secondo i leak, il suo successore farà il proprio debutto nel corso del 2024, mantenendo delle fotocamere simili a quelle dell'Xperia Pro-I. La vera differenza tra i due device, dunque, dovrebbe stare nell'anello rotante che dovrebbe circondare le tre lenti dello smartphone.

A tal proposito, appare logico che il prossimo Sony Xperia Pro (Pro-II, magari) avrà una fotocamera posteriore dal design circolare, simile a quella di device come OnePlus 12, Honor Magic 5 Pro e Xiaomi 13 Ultra. Secondo i leak, l'anello che circonderà la fotocamera avrà una triplice funzione, controllando il focus, lo zoom e l'apertura della lente principale (ovviamente uno alla volta).

Secondo i leak, lo smartphone riprenderà la fotocamera ad apertura variabile dei Sony Xperia I (di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Sony Xperia I V), ma non è chiaro come Sony riuscirà a costruire una fotocamera con anello fisico simile a quella descritta dai leak: per esempio, l'Xperia Pro-I montava una fotocamera che poteva passare da un'apertura f/2.0 ad una f/4.0, senza però garantire alcuna apertura intermedia.