Sony già al lavoro sull'Xperia 1 VI? Sarà lanciato molto prima del solito

La presentazione del Sony Xperia 1 V risale solo al mese di maggio, ma già pare che il colosso giapponese si stia preparando al lancio globale di Sony Xperia 1 VI, il suo top di gamma per il 2024. A questo giro, infatti, pare che il cameraphone Sony verrà annunciato con diversi mesi di anticipo rispetto al solito.

Un leak su Reddit, riportato anche dai colleghi di GSMArena, spiega infatti che Sony Xperia 1 VI arriverà al Mobile World Congress del 2024, che come da tradizione si terrà nel mese di febbraio a Barcellona. Nello specifico, la kermesse inizierà il 26 febbraio e si concluderà il 29 febbraio prossimo: in una di queste giornate, dunque, Sony presenterà il suo prossimo top di gamma.

Con ogni probabilità, la decisione di anticipare la presentazione di Sony Xperia 1 VI alla cornice del Mobile World Congress dipende dalla visibilità fornita dall'evento, che potrebbe permettere al flagship giapponese di incrementare le proprie vendite e l'adozione da parte dell'utenza. Già da un paio d'anni a questa parte, in effetti, Sony sta faticando a trovare un buon piazzamento nel mercato, anche a causa di una serie di campagne marketing poco incisive.

Ovviamente, però, tutto dipenderà dalla qualità tecnica dell'Xperia 1 VI. Secondo il rumor su Reddit, lo smartphone sarà dotato di un nuovo teleobiettivo con zoom ottico 6x e con un sensore più grande di quello di attuale generazione. La lunghezza focale equivalente dell'obiettivo dovrebbe essere pari a 140 millimetri, un incremento netto rispetto ai 120 millimetri della maggior parte delle lenti zoom disponibili sul mercato (come per esempio la fotocamera tele di iPhone 15 Pro Max).

Il leak, inoltre, conferma che il Sony Xperia 1 VI avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio SoC, al pari di Xiaomi 14 e di Samsung Galaxy S24 (che d'altro canto verrà lanciato a sua volta a febbraio 2024), e che lo smartphone verrà ancora una volta venduto in un packaging completamente sostenibile, che potete vedere nelle immagini in calce.