Sony LinkBuds S ufficiali in Italia: gli auricolari ANC piccoli e leggeri

Dopo le prime indicazioni sull'arrivo degli auricolari Sony LinkBuds S, è giunto il momento di trattare il lancio del prodotto. Infatti, il brand nipponico ha ufficializzato l'approdo sul mercato italiano degli auricolari Sony LinkBuds S.

Basta infatti dare un'occhiata al portale ufficiale di Sony per comprendere che il prodotto, annunciato nella giornata del 18 maggio 2022 anche all'estero (come riportato da The Verge e PhoneArena), sta per arrivare anche da noi. Più precisamente, da Amazon Italia si apprende che la data di uscita per quel che concerne il nostro Paese è fissata per il 20 maggio 2022, nonché che il prezzo è pari a 200 euro. Le colorazioni disponibili? Nero, Bianco e Cappuccino.

In ogni caso, si fa riferimento a quelli che vengono descritti come gli "auricolari più leggeri e piccoli con cancellazione attiva del rumore" al mondo. I Sony LinkBuds S sono tra l'altro in grado di passare automaticamente dalla modalità suono ambientale all'eliminazione del rumore, così da integrarsi nel quotidiano delle persone.

Per il resto, gli auricolari True Wireless coinvolti supportano gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa, nonché offrono un'autonomia stimata di fino a 20 ore con custodia. Presente poi anche la certificazione IPX4, il supporto a Google Fast Pair e alcuni controlli touch pensati per gestire in modo intuitivo l'esperienza audio.