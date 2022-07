Sony LinkBuds in super offerta per il Prime Day: raggiunto il minimo storico

Super offerta del Prime Day 2022 sulle Sony LinkBuds, le cuffie senza fili con cancellazione del rumore del colosso giapponese, che raggiungono il minimo storico per entrambe le colorazioni. Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per acquistare gli auricolari TWS.

Sony LinkBuds in offerta su Amazon

Sony LinkBuds – Auricolari Wireless, Bluetooth, Resistenza all'acqua IPX4, Per iPhone/iPod, Grigio: 99 Euro (179,99 Euro)

Sony LinkBuds – Il nuovo design ad anello ti permette di parlare con gli altri senza togliere gli auricolari e di allenarti in sicurezza - Bianco: 99 Euro (179,99 Euro)

Anche in questo caso, ricordiamo che le offerte del Prime Day 2022 sono disponibili esclusivamente per gli iscritti al programma Prime, e termineranno alle 23:59 di oggi 13 Luglio 2022. Sulle Sony LinkBuds è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 19,80 Euro al mese, e la consegna è garantita per lunedì prossimo per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Le Sony LinkBuds sono state analizzate nella nostra recensione e si distinguono dai concorrenti per un design innovativo, oltre che resistente e comodo.

Parallelamente, continua la promozione del Prime Day 2022 sul Samsung Galaxy S22 Ultra, di cui abbiamo parlato questa mattina e che rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per acquistare lo smartphone top di gamma 2022 targato Samsung.