Sony LinkBuds WF-900, ufficiale il lancio degli strani auricolari dalla forma a ciambella

Non sono passati molti giorni dalla diffusione delle immagini degli stranissimi auricolari Sony in arrivo sul mercato, il cui nome era ancora oggetto di discussione. Sony stessa ha però voluto agire, annunciando la presentazione delle Sony LinkBuds WF-900 il 15 febbraio 2022 alle 18:00 ore italiane.

Tra esattamente quattro giorni le Sony LinkBuds WF-900 verranno svelate in ogni dettaglio in quello che viene chiamato “Always-on sound gateway”, riferendosi chiaramente alla curiosa forma ad anello degli auricolari stessi, con il centro aperto per lasciare che i suoni dell’ambiente a noi circostante ci arrivino integralmente. Ciò già ci conferma che non si tratterà di cuffie dotate della tecnologia di cancellazione del rumore.

Tuttavia, un altro leak firmato dai colleghi tedeschi di WinFuture ha rivelato alcuni dettagli tecnici: le Sony LinkBuds WF-900 dovrebbero avere il processore proprietario V1 pensato per garantire bassa distorsione e alta fedeltà del suono, tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), controllo del volume automatico a seconda del rumore ambientale e certificato IPX4 per renderle resistenti alle gocce d’acqua.

Altra tecnologia estremamente interessante vedrebbe la possibilità di toccare le nostre orecchie per alzare/abbassare il volume e fermare o riprendere la riproduzione musicale, ma consigliamo di prendere questo rumor cum grano salis. Infine, l’autonomia dovrebbe essere da 5,5 ore circa senza custodia e 12 ore con custodia. Il prezzo? Stando ai leak attuali dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 Euro, ma otterremo conferma tra non troppo tempo.

