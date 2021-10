Sony mantiene la promessa: VRR ed ALLM disponibile sulla serie XH90

A pochi mesi dalla conferma ufficiale di Sony delle intenzioni di portare il Variable Refresh Rate (VRR) e l'Auto Low Latency Mode (ALLM) sui TV della Serie XH90, è finalmente arrivato l'aggiornamento tanto atteso dagli utenti.

Come riportato da alcuni utenti su Neogaf, e confermato anche da un video pubblicato sull'affidabile canale YouTube HDTVTest, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo dei televisori, la società giapponese ha dato il via alla distribuzione del nuovo firmware che abilita l'ALLM ed il VRR sula serie Sony Bravia XH90 del 2020.

La distribuzione, a quanto pare, è iniziata dal mercato cinese, ma potrebbe arrivare prossimamente anche nel mercato europeo e quello italiano. Sulla repository ufficiale di Sony può però già essere scaricato da coloro che sono impazienti di provare tutte le funzionalità legate all'HDMI 2.1.

Tra le novità del nuovo software (il changelog completo può essere letto direttamente nel post su NeoGaf) troviamo anche l'aggiornamento di Android alla versione 10 dalla 9, e l'introduzione della nuova interfaccia utente.

In molti, nei commenti, sostengono che questo lancio potrebbe far partire il countdown per il lancio dell'aggiornamento anche per PS5. A riguardo però ancora non sono arrivate indiscrezioni e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine.

Ricordiamo che è disponibile anche la nostra recensione del Sony XH90 a cura di Claudio Pofi.