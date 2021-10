Sony mette in mostra la nuova gamma home theatre e lo speaker indossabile

Nel corso di un evento tenuto a Milano, a cui abbiamo avuto modo di partecipare, Sony ha messo in mostra la nuova proposta della gamma Home Theatre e lo speaker indossabile SRS-NS7 di cui avevamo parlato su queste pagine qualche giorno fa.

Sony, con questa gamma completa per Home Theatre compatibile con Dolby Atmos, ha pensato a tutti.

Il sistema Home Theatre HT-A9 rappresenta la nuova frontiera dell'audio surround: compatibile con i formati Dolby Atmos e DTS:X, non richiede lo spostamento dei mobili o speaker in quanto attraverso i due microfoni integrati in ciascuna unità e grazie alla tecnologia Sound Field Optimization calcola l'altezza e la posizione dei diffusori e ne genera automaticamente 12 virtuali, per collocarli in punti ideali per riempire la stanza con l'audio immersivo 360 Spatial Sound. Questo sistema di fatto crea un campo sonoro ottimizzato che è in grado di avvolgere gli spettatori e trasportarli al centro della scena.

Messa in mostra anche la soundbar HT-A7000 a 7.1.2 canali: due puntati al soffitto per diffondere i suoni verso l'alto, due tweeter e cinque speaker anteriori per ampliare la portata surround ed un doppio subwoofer integrato per esaltare i bassi. Presente anche il Vertical Sound Engine, che rende possibile il posizionamento dei suoni in senso verticale per distribuirli fino ai punti più alti della stanza, a cui si aggiunge la tecnologia S-Force PRO Front Surround.

La soundbar HT-A5000 invece è a 5.1.2 canali ed è provvista di Vertical Surround Engine e compatibile con la tecnologia audio surround di Sony compatibile con i formati Dolby Atmos e DTS:X.