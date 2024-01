Sony mostra al CES il suo visore spaziale, che si controlla con un anello

In occasione del CES 2024, Sony ha annunciato lo sviluppo di un nuovo sistema di creazione di contenuti spaziali, progettato per consentire agli utenti di modificare e modellare oggetti in 3D mentre si indossa un visore per la realtà virtuale.

Il visore è basato sulla nuova piattaforma Snapdragon XR2+ Gen 2 e dotato di un display OLED 4K da 1,3 pollici con risoluzione 4K e gamma cromatica che copre il 96% dello spazio colore DCI-P3, e non si rivolge specificamente ai videogiocatori. L’amministratore Kenichiro Yoshida ha affermato che si tratta di un headset realizzato per i professionisti che lavorano in ambiente 3D, e consente a chi lo indossa di “sovrapporre oggetti virtuali in spazi fisici”.

Presente anche la funzione di split rendering, che può distribuire il calcolo di rendering tra computer e visore.

Nella demo mostrata sul palco, Sony ha mostrato agli utenti la manipolazione di oggetti virtuali attraverso l’ausilio di due controller: un anello ed un puntatore. Nel comunicato stampa diffuso poco dopo, si parla anche di una “tecnologia di rendering esclusiva di Sony” che consente di ottenere in tempo reale una resa realistica, ad alta definizione, delle texture e degli oggetti 3D e delle espressioni facciali delle persone.

Il sistema è comunque dotato di videocamere e sensori (sei in totale) per le funzionalità video see-through ed il riconoscimento spaziale.