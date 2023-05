Sony non aumenta i prezzi: Xperia 1 V costerà molto meno di Xperia 1 IV, per un leak

Il Sony Xperia 1 V sarà lanciato l'11 maggio, come ci anticipava un cartellone pubblicitario comparso ad Hong Kong. Lo smartphone verrà probabilmente distribuito solo in Cina e Giappone, almeno inizialmente, ma in futuro potrebbe arrivare anche in Europa. Nelle scorse ore, infine, è comparso online il presunto prezzo di Sony Xperia 1 V.

Secondo un leak cinese riportato da GizmoChina, Sony Xperia 1 V costerà 8.000 RMB cinesi, ovvero circa 1.160 Dollari o 1.030 Euro. Si tratta, incredibilmente, di un prezzo nettamente inferiore a quello del Sony Xperia 1 IV dello scorso anno, che costava 8.499 RMB in Cina e 1.399 Euro in Europa. In termini percentuali, il MSRP del telefono di nuova generazione sarà del 6% inferiore rispetto a quello di vecchia generazione, almeno sul mercato cinese.

Ciò significa anche che Sony sarà tra le pochissime aziende a non aumentare il prezzo del suo top di gamma per il 2023. Addirittura, l'azienda potrebbe essere l'unica a ridurlo! Ovviamente, però, resta ancora da capire come la compagnia giapponese sia arrivata ad un simile risultato, ovvero a quali miglioramenti abbia dovuto dire di no e quali cambiamenti rispetto al Sony Xperia 1 IV troveremo effettivamente sotto la scocca dell'Xperia 1 V.

Secondo i leak, il Sony Xperia 1 V avrà uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm come suo chipset, con un importante salto avanti rispetto all'Xperia 1 IV, che mette la proposta dell'azienda giapponese in linea con quella dei principali rivali. Non solo: il device dovrebbe avere una RAM da 16 GB, uno storage da 256 GB o da 512 GB e uno schermo OLED HDR 4K da 6,5" con refresh rate a 120 Hz. Insomma, dovrebbe trattarsi di un dispositivo che non avrà nulla da invidiare ai competitor principali sul mercato.

L'altra incognita è, ovviamente, se il prezzo del Sony Xperia 1 V rimarrà uguale nel passaggio dal mercato cinese a quello internazionale: le possibilità di una conversione uno a uno del prezzo da Yuan a Euro sono piuttosto basse, perciò possiamo aspettarci che, in Europa, lo smartphone costerà leggermente di più che in Cina e Giappone.