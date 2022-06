Sony non cede sugli smartphone compatti: lanciato ufficialmente Xperia Ace III

L’era degli smartphone compatti è tutt’altro che finita agli occhi di Sony: a più di un anno dal lancio di Sony Xperia Ace II, il produttore nipponico fa tris con il nuovo Sony Xperia Ace III lanciato in queste ore. Lo chiariamo subito, però: questo dispositivo mobile, per quanto possiate desiderarlo, non arriverà in Italia.

Come ripreso da Gizchina, Sony Xperia Ace III è un dispositivo piuttosto semplice: esso si presenta con uno schermo LCD HD+ da 5,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e protezione Gorilla Glass Victus, con bordi piuttosto spessi e notch a goccia per ospitare la singola fotocamera anteriore da 5 megapixel. Sul retro, invece, troviamo una singola fotocamera da 13 MP f/1.8.

Sotto la scocca troviamo, dunque, il chipset Qualcomm Snapdragon 480 con otto core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite scheda microSD. Infine, la batteria da 4.500 mAh alimenta il tutto senza tuttavia godere di alcuna tecnologia di ricarica rapida.

Si tratta quindi di uno smartphone piuttosto basilare che, qua in Italia, costerebbe veramente poco. Del resto, troviamo modelli con batterie più capienti, display migliori o altre specifiche più intriganti a circa 200 Euro. Contro ogni previsione possibile, Sony Xperia Ace III viene venduto a 255 Dollari al cambio attuale sul mercato giapponese con il supporto dell’operatore telefonico Docomo. Si tratta, pertanto, di un modello che punta tutto sul desiderio di un form factor compatto: riscuoterà successo? È difficile dirlo.

A maggio, invece, anche in Italia abbiamo visto l’ufficialità dei nuovi smartphone Sony Xperia 1 IV e Sony Xperia 10 IV.