Sony: i nuovi Xperia saranno annunciati in un evento tramesso su YouTube

Questa mattina Sony ha confermato che non parteciperà al MWC 2020 di Barcellona a causa delle crescenti preoccupazioni per il nuovo Coronavirus. Tuttavia, la compagnia giapponese non ha intenzione di annullare la presentazione dei nuovi smartphone.

Nel comunicato stampa in cui ha affermato che "dal momento che la sicurezza ed il benessere dei nostri clienti, partner, media e dipendenti rappresenta una priorità assoluta, abbiamo deciso di non partecipare al MWC 2020 di Barcellona", la divisione mobile di Sony ha confermato che terrà una conferenza trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del ramo Xperia.

Secondo i leak trapelati in precedenza, Sony dovrebbe mostrare l'Xperia 5 Plus, un nuovo smartphone con schermo OLED da 6,6 pollici caratterizzato da una fotocamera posteriore a tripla lente accompagnata da un sensore ToF per i ritratti e per assicurare un effetto bokeh quanto più possibile fedele a quello delle reflex. Tuttavia, in molti sostengono anche che la società asiatica potrebbe includere nello stesso dispositivo una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie, altoparlanti stereo ed un sensore per le impronte digitali montato lateralmente. Il nuovo Xperia 5 Plus, inoltre, potrebbe anche sfoggiare un jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Sony si è aggiunta a NVIDIA, Amazon, LG e ZTE, che la scorsa settimana avevano confermato le intenzioni di non prendere parti al MWC.