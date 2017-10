Sony: il nuovo cane robot sarà annunciato il prossimo mese

sta sviluppando un nuovo cane robot per la casa, che secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, sarà annunciato il prossimo mese. Il dispositivo sarà il successore della seriedi, che il gigante asiatico ha rilasciato tra la fine degli anni 90 ed i primi anni 2000.

Il nuovo “cane” dovrebbe includere dei sensibili miglioramenti in termini di movimento e sarà in grado di connettersi ad internet, il che gli consentirà di controllare gli elettrodomestici. Non è chiaro però per cosa potrà essere utilizzato, tanto meno il prezzo. Il primo AIBO è stato disponibile in vendita a 2.500 Dollari.

Il precedente amministratore delegato, Howard Stringer, nel 2006 ne ha annunciato la dismissione nell’ambito della spending review che ridoto quanto più possibile i costi sostenuti dall’azienda, ma Sony lo ha riconosciuto come un capitolo iconico nella storia dell’azienda. AIBO, infatti, è stato utilizzato nella campagna pubblicitaria degli Xperia qualche anno fa, ed i primi modelli sono stati in mostra alla recente mostra che ha celebrato il settantesimo anniversario della compagnia.