Sony parteciperà al Mobile World Congress 2019: conferenza il 25 febbraio alle 8:30

L'edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal 25 al 29 febbraio, è oramai alle porte e, come ogni anno, i produttori stanno iniziando ad annunciare le proprie conferenze. La prima azienda quest'anno è Sony, che sta inviando i primi inviti destinati alla stampa.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di XperiaBlog, la società giapponese terrà il suo keynote di presentazione proprio il giorno dell'apertura delle porte della fiera, ovvero il 25 febbraio. L'appuntamento è fissato per le ore 8:30 e, come già avvenuto lo scorso anno, il keynote andrà in onda direttamente dal padiglione Sony all'interno del Mobile World Congress, che si troverà nella Hall 3.

Insomma, sembra essere tutto pronto in casa Sony per l'edizione 2019 della fiera di tecnologia e smartphone più grande al mondo. Non ci sono ancora molte informazioni per quanto riguarda gli annunci, ma diverse fonti parlano di una probabile presenza di nuovi smartphone appartenenti alla gamma Xperia. D'altronde, si parla già da diverso tempo del top di gamma Xperia XZ4, che ha fatto registrare un punteggio molto elevato su AnTuTu, e dei dispositivi di fascia media come Xperia L3, Xperia XA3 e Xperia XA3 Lite. Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per saperne di più.