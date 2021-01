Sony pensa al ritorno della gamma Xperia Compact: ecco i primi render

Sony starebbe pensando al ritorno della serie di smartphone Compact dopo tre anni dal loro abbandono dovuto alla preferenza dei dispositivi mobili dal display più grande: dopo le prime indiscrezioni di novembre, infatti, ora online è apparsa la prima serie di render della futura gamma Xperia Compact.

Grazie al tipster Steve Hemmerstoffer, conosciuto altrimenti come OnLeaks sul social network Voice, ora abbiamo le prime immagini dei possibili modelli compatti riproposti dopo il lancio di iPhone 12 mini da parte di Apple. Le dimensioni di questo Xperia Compact, che potete vedere nella copertina e in calce a questo articolo, sarebbero pari a 140 x 68.9 x 8.9mm, rendendo molto probabile l’utilizzo di un display da 5.5 pollici con bordi estremamente sottili e notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore da 8 megapixel.

Posteriormente, invece, si parlerebbe di un modulo fotocamera verticale dotato di due sensori (principale da 13 megapixel e secondario non ancora specificato) e flash LED. Non mancherebbe poi il sensore di impronte digitali laterale, assieme ai bottoni per la regolazione del volume e l’accensione dello smartphone, e pure il jack da 3.5 millimetri per gli auricolari. Non si sa, invece, cosa ci sarà sotto la scocca, sebbene risulti altamente probabile il supporto alla rete 5G. Trattandosi di semplici indiscrezioni, però, non ci resta che attendere novità direttamente da Sony.

L’azienda giapponese, nel corso del CES 2021, ha invece presentato la nuova gamma di televisori progettata anche per le console di nuova generazione.