Sony PlayStation Phone 2? Lo smartphone da gaming 'segreto' compare online

Il mondo della tecnologia è pieno zeppo di prototipi, dato che, prima di immettere un prodotto sul mercato, le aziende vogliono assicurarsi che il concept sia valido. Recentemente abbiamo visto l'Apple Watch/iPod Nano, ma ora è giunta l'ora di spostarci dalle parti di Sony.

Infatti, stando anche a quanto riportato da SlashGear e The Verge, nel corso degli ultimi giorni sono comparse su Reddit delle foto che ritraggono uno smartphone da gaming dell'azienda nipponica. Quest'ultimo appartiene alla gamma Xperia, dato che sulla scocca sono presenti delle apposite scritte, ma sembra si tratti di una singola unità pensata semplicemente per sviluppare un concept abbandonato poi a sé stesso.

Infatti, tutto rimanda al modello Sony Ericsson Xperia Play lanciato nel lontano 2011, conosciuto anche con il nome di PlayStation Phone. Il concept sembra essere lo stesso: da sotto lo schermo non "fuoriesce" una tastiera, come avveniva in altri dispositivi dell'epoca, bensì una sorta di controller, attraverso il quale è possibile giocare in stile console portatile.

Sono, dunque, in molti a pensare che questo smartphone trapelato recentemente sia un'unità preliminare di Sony Xperia Play 2/PlayStation Phone 2. L'utente che ha pubblicato le foto su Reddit afferma di aver trovato il dispositivo tramite l'applicazione di un negozio cinese che vende prodotti usati. Difficile, dunque, che questo concept veda effettivamente la luce, ma staremo a vedere.