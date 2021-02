Sony dà il via ai Pop-Corn Days su Amazon: sconti su tre TV 4K da 49 e 55 pollici

Mentre sono partite le Tecnofollie di Euronics, Amazon lancia i Pop-Corn Days, che permettono di portare a casa a prezzo ridotto tre modelli di TV 4K Sony da 49 a 55 pollici.

Sony Pop-Corn Days Amazon - Sconti TV

Sony KD55XH8096PBAEP, Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 749 Euro (799 Euro)

Sony KD49XH8096PBAEP, Android Tv 49 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 649 Euro (699,86 Euro)

Sony KD49X7055PBAEP, Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020), compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 549,99 Euro (799 Euro)

A differenza di quanto avvenuto in altre circostanze, Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Il colosso di Seattle permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate a tasso zero e spese zero, selezionando l'apposita opzione al momento del pagamento. La consegna, senza costi aggiuntivi, viene garantita entro giovedì 25 Febbraio 2021 se si ordina nelle prossime 22 ore. Se il TV rappresenta un regalo, inoltre, viene consigliato di scegliere la confezione dedicata in quanto di default l'articolo arriva in un imballaggio che ne rivela il contenuto.