Sony prepara auricolari dalla forma veramente insolita: appaiono le prime immagini

Di forme bizzarre per gli auricolari ne abbiamo viste molte: tra gli ultimi casi top di gamma, i Samsung Galaxy Buds Live dalla forma “a fagiolo” sono stati tra i più intriganti introdotti sul mercato negli anni scorsi. Ora l’attenzione è tutta posta sui Sony WF-L900 dal form factor compatto e circolare.

A diffondere in rete i render di questi auricolari sono stati i colleghi di TechInsider tramite Twitter con un thread colmo di immagini preliminari presumibilmente ufficiali. Come potete vedere in conclusione alla notizia, i tipster hanno ottenuto tutto il necessario per consentirci di guardare nel dettaglio i cosiddetti “LinkBuds” dal nome in codice YY2953, dalla loro forma alla custodia.

Se quest’ultima mantiene un formato tradizionale, con lo slot per la ricarica magnetica e forma quadrata compatta, sulle cuffiette non si può dire altrettanto in quanto si tratta di un prodotto dal design mai visto prima: il corpo principale bombato si aggancia a un auricolare tondo “a ciambella”, con un foro centrale e lo speaker circolare. Il corpo intero, nero e bianco, si cosparge poi di puntini grigio-bianchi per dare più carattere al prodotto stesso.

Purtroppo non è noto null’altro relativamente ai Sony WF-L900: non ci sono dati su batteria, presenza della cancellazione attiva del rumore (seppur altamente probabile) o specifiche tecniche. Non ci resta quindi che tenere gli occhi aperti per ogni altra novità, in quanto si tratta davvero di auricolari da non perdere di vista.

A gennaio, invece, Sony ha annunciato la soundbar HT-S400.