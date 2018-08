Sony presenta all'IFA il Fes Watch U: lo smartwatch in e-Paper in arrivo anche in Italia

A fianco del Sony Xperia XZ3, Sony ha svelato all'IFA di Berlino il primo indossabile degli ultimi quattro anni, e contrariamente a quanto sperato da molti non si tratta del Sony Smartwatch 4.

Il dispositivo infatti è stato battezzato Fes Watch U ed utilizza la tecnologia e-Paper per permettere agli utenti di creare disegni olografici direttamente sul quadrante, anche sul cinturino.

Il prodotto è molto simile ad un prototipo mostrato ormai quasi quattro anni fa, che fu battezzato Fest Watch. Questo però passerà alla storia per essere il primo orologio del marchio giapponese ad utilizzare la tecnologia e-Paper ad essere disponibile in vendita.

A livello software non è basato su Wear OS di Google, il che vuol dire che gli utenti non saranno nemmeno in grado di installare le applicazioni. Tuttavia, a giudicare da coloro che hanno avuto modo di vederlo all'opera risulta essere esteticamente migliore rispetto ad altri prodotti.

Come dicevamo poco sopra, sia il quadrante che in cinturino sono rivestiti in e-Paper, che consente agli utenti di personalizzare totalmente la scocca attraverso dei disegni in bianco e nero. Al momento dell'acquisto all'interno ne saranno presenti circa 100, ma sarà possibile crearne da zero in attesa di quelli che Sony caricherà successivamente.

Il Fes Watch U sarà disponibile in vendita nel Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Spagna da settembre nelle colorazioni argento e nero. La prima costerà circa 690 Dollari, mentre la seconda 900 Dollari.