Sony presenta il nuovo amplificatore AV 8K TA-AN1000 a 7.2 canali

Sony annuncia oggi il lancio del nuovo TA-AN1000, l’amplificatore AV 8K a 7.2 canali dotato di tecnologia 360 Spatial Sound Mapping per immergersi totalmente nell’esperienza cinematografica.

Nel modello TA-AN1000 è presente la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping di Sony, che crea un ambiente immersivo e su misura, in quanto in grado di creare diversi speaker fantasma nella stanza che sono in grado di ampliare la diffusione audio proprio come avviene nelle sale cinematografiche.

I dati sulla posizione rilevati dal sistema Digital Cinema Audio Calibration IX di Sony consentono di generare speaker in qualsiasi punto per poter percepire respiri, passi e parole come se si fosse dentro la scena. Presente anche l’Auto Phase Matching che allinea le fasi degli speaker e riesce a gestire anche i diffusori più difficili da collocare.

L’amplificatore supporta anche gli ultimi formati audio come il Dolby Atmos ed il DTS:X. Supportati anche l’HDR10, HLG, Dolby Vision 8K ed IMAX Enhanced, mentre per quanto riguarda i gamer viene garantito il supporto delle specifiche HDMI 2.1 (con 4K120, VRR ed ALLM).

L’amplificatore TA-AN100 sarà disponibile a partire da giugno. Il prezzo però ancora non è stato pubblicato. Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata presente sul sito web ufficiale di Sony.