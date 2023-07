Sony presenta gli auricolari wireless WF-1000XM5 cancellazione del rumore migliorata

A poco più di un anno dalla presentazione delle Sony WF-1000XM4 (qui trovate la nostra recensione delle Sony WF-1000XM4), il produttore giapponese ha annunciato il lancio degli auricolari WF-1000XM5, il modello successivo che sfoggiano una cancellazione del rumore ancora migliorata.

Accompagnate dal claim “For The Music”, gli auricolari WF-1000XM5 innalzano ulteriormente il livello audio per una sconto ed una chiarezza dei suoni senza distrazioni. Gli auricolari infatti sono dotati delle ultime tecnologie Sony per la qualità audio e la cancellazione del rumore. Grazie ai processori audio intendo reali ed i microfoni ad alte prestazoni che alimentano l’unità driver Dynamic Driver X appositamente progettata, i WF-1000XM5 immergono gli utenti nel suono.

Gli auricolari dispongono di tre microfoni, inclusi alcuni microfoni a doppio feedback che migliorano le prestazioni della cancellazione a bassa frequenza. A questi si aggiunge l’Integrated Processor V2 che accompagna il processore HD Noise Cancelling QN2e: la combinazione di queste due tecnologie ed i sei microfoni (tre su ciascuna ricolare) offre una cancellazione del rumore definita “senza precedenti” anche per le frequenze più basse.

La struttura del diaframma invece combina diversi materiali per offrire alti nitidi e bassi profondi e ricchi con poca distorsione. Le WF-1000XM5 integrano anche l’elaborazione audio di precisione a 24 bit ed un’amplificazione analogica ad alte prestazioni. Supportato il 360 Reality Audio e l’upscaling della musica digitale compressa in tempo reale.

Per quanto riguarda le prestazioni durante chiamate, è presente l’algoritmo di riduzione del rumore basato sull’IA Deep Neutral Network. A livello di dimensioni, sono il 25% più piccoli e circa il 20% più leggeri rispetto al predecessore. Garantita anche la certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua. Il lancio è previsto ad agosto 2023 al prezzo di circa 320 Euro.