Sony presenta il 'cinema da indossare': ecco il nuovo SRS-NS7

Annuncio particolare da parte di Sony, che presenta il nuovo SRS-NS7, il primo speaker indossabile al mondo compatibile con lo standard Dolby Atmos ed i modelli BRAVIA XR. Dotato della tecnologia 360 Spatial Sound e dell'app 360 Spatial Sound Personalizer, lo speaker è in grado di garantire un effetto cinematografico ottimizzato.

Una volta abbinato al trasmettitore wireless in dotazione ed ai TV BRAVIA XR, l'SRS-NS7 è in grado di perfezionare la disposizione degli speaker virtuali Dolby Atmos, per immergere completamente gli utenti nel suono.

Anche a livello di utilizzo è estremamente facile: è necessario collegare il trasmettitore wireless al TV tramite cavo ottico ed un cavo USB, per poi sincronizzare l'SRS-NS7 al trasmettitore via Bluetooth. A ciò si aggiunge l'applicazione 360 Spatial Sound Personalizer che, partendo da una foto del padiglione auricolare dell'utente, analizza il profilo uditivo specifico e lo integra calibrando l'emisione.

L'SRS-NS7 oltre a trasmette contenuti in Dolby Atmos può anche riprodurre brani dagli smartphone con tutta la qualità di 360 Reality Audio. Lo speaker può anche essere collegato a laptop, tablet e smartphone, per trascorrere piacevoli momenti d'intrattenimento con un audio stereo a due canali. L'SRS-NS7 garantisce un'autonomia di 12 ore (5 ore col volume al massimo) e può essere ricaricato tramite USB-C, ma è anche resistente all'acqua avendo ottenuto il grado di protezione IPX4.

La disponibilità in Italia è garantita da Novembre 2021 al prezzo di 300 Euro. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito Sony.