Sony presenta le cuffie wireless con cancellazione del rumore

Sony lancia tre nuovi modelli di cuffie sportive wireless per gli amanti della musica attenti allo stile e sempre in movimento. L’elevata qualità e l’imbattibile funzionalità le rendono ideali per qualsiasi occasione, dalle lezioni di cardio-fitness ad alta intensità alle sessioni di yoga olistico, fino alla vita di tutti i giorni.

Un design completamente wireless è importante quando si indossano le cuffie perché consente di muoversi liberamente e praticare qualsiasi sport senza l’intralcio dei cavi. La prima novità è il modello completamente wireless WF-SP700N, che abbina per la prima volta al mondo due caratteristiche fondamentali quando ci si allena: la tecnologia di cancellazione del rumore, che consente di isolarsi dal caos e concentrarsi sugli esercizi, e il design a prova di spruzzo.

La tecnologia Noise Cancelling di Sony permette di concentrarsi sugli esercizi e di godere della propria musica quando ci si allena, a dispetto dell’ambiente chiassoso della palestra con il rumore delle macchine e il chiacchiericcio circostante. Quando invece si praticano sport all’aperto e non si vuole perdere la cognizione dei rumori ambientali, basta attivare la modalità Ambient Sound, funzione che può risultare utile anche in palestra, quando si desiderano percepire suoni e rumori relativi all’allenamento. C’è poi la funzione EXTRA BASS di Sony che, in abbinamento alla tecnologia Noise Cancelling, permette di sentire bassi ancora più profondi e penetranti e di trovare nella musica la motivazione a potenziare le performance in palestra. In più, con la app Sony | Headphones Connect, è persino possibile personalizzare le impostazioni di equalizzazione.

La classe di protezione IPX4 rende le cuffie WF-SP700N resistenti agli spruzzi, così da poterle indossare sotto la pioggia o durante gli allenamenti più intensi, senza alcun rischio di danneggiarle con l’acqua o il sudore.

Grazie ai supporti ad arco, restano saldamente inserite nelle orecchie indipendentemente dall’attività svolta. Le quattro colorazioni disponibili, ossia rosa, giallo, nero e bianco, si abbinano perfettamente agli outfit sportivi e rispecchiano la tendenza del momento: indossare capi sportivi anche fuori dalla palestra.

Il modello WF-SP700N, che offre un’autonomia di circa tre ore, ha in dotazione una custodia compatta ad apertura “one-touch”, che serve anche da stazione di ricarica. Le due ricariche aggiuntive offerte dalla custodia portano a nove le ore totali di autonomia.

Le cuffie WF-SP700N sono dotate di connettività “one-touch” NFC con la custodia e sono compatibili con la app Sony | Headphones Connect, che offre ora la funzione “Quick Sound Settings” per richiamare le impostazioni preferite relative a equalizzatore e controllo dei rumori ambientali, regolabili toccando due volte il pulsante delle cuffie. Oltre a offrire libertà di movimento senza l’impaccio dei cavi, il modello WF-SP700N sarà ottimizzato per Google Assistant tramite un aggiornamento.

Oltre alle cuffie completamente wireless, Sony lancia anche due modelli auricolari wireless standard, WI-SP600N e WI-SP500, per offrire una gamma sportiva completa di cui non potrete più fare a meno.

Il modello WI-SP600N integra la stessa tecnologia Digital Noise Cancelling e la stessa qualità sonora delle WF-SP700N, oltre alla stessa classe di impermeabilità. Con un’autonomia di circa sei ore, presenta due compatti auricolari uniti da una sottile fascia da posizionare dietro il collo e supporti ad arco sagomati in base alle caratteristiche ergonomiche dell’orecchio, per assicurare al tempo stesso flessibilità e calzata sicura.

Infine, il modello WI-SP500 offre un driver di tipo aperto per il riconoscimento dei rumori ambientali, classe di protezione IPX4 e facilità di connessione allo smartphone grazie alla tecnologia NFC™. Le otto ore circa di autonomia permettono di allenarsi a ritmo di musica più a lungo, mentre l’astuccio in dotazione consente di riporre e trasportare le cuffie in modo pratico e ordinato. Lo speciale design degli auricolari, ergonomici nella forma e dotati di rilievi in gomma antiscivolo, assicura una calzata sicura e confortevole mentre si praticano le attività sportive preferite.

Le cuffie Noise Cancelling di Sony verranno ottimizzate per Google Assistant tramite un aggiornamento. L’assistente Google personale sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda e a dare una mano; ad esempio, per svolgere compiti, selezionare musica, ascoltare messaggi in arrivo, effettuare chiamate e molto altro ancora.

I modelli che saranno ottimizzati per Google Assistant sono: WH-1000XM2, WI-1000X, WF-1000X, WF-SP700N, WI-SP600N, WH-CH700N, WH-H900N.

I modelli WF-SP700N e WI-SP600N saranno disponibili da giugno 2018.

Il modello WI-SP500 sarà disponibile da aprile 2018.