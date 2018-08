Sony presenta DMP-Z1, un player musicale da quasi 8000 dollari con componenti in oro

La scorsa settimana, in occasione dell'Hong Kong High-End Audio Visual Show, Sony ha presentato al pubblico gli ultimi arrivati in casa Signature Series: le IER-Z1R, un paio di cuffie in-ear dal design molto curato, prezzo 1700 dollari, ed un elegante player musicale tecnologicamente all'avanguardia, da ben 7880 dollari.

DMP-Z1, questo il nome del device, è in grado di supportare tutti i formati audio ad alta definizione esistenti, oltre a poter vantare un amplificatore per l'utilizzo delle cuffie che assicura una qualità "da audiofili" ed un quadrante per la gestione del volume placcato in oro, accorgimento volto a mantenere una purità sonora senza compromessi. Anche nelle saldature è presente dell'oro, per assicurare una conduzione del segnale ottimale.

Il suo cuore pulsante, un processore proprietario DSEE HX, è in grado di ricostruire fedelmente qualsiasi frammento "perso" di una determinata traccia musicale, vittima del processo di compressione digitale, e funziona sia per la voce umana che per le parti strumentali. Inoltre è dotato di due slot per la microSD, che in aggiunta all'hard disk interno da 256GB assicurano una capacità di storage sufficiente a soddisfare anche gli audiofili più esigenti.

Si connette al PC tramite la porta USB-C, e la batteria assicura un'autonomia di 9 o 10 ore a seconda del formato audio scelto. Al momento, sia le IER-Z1R che il DMP-Z1 sono disponibili esclusivamente per il mercato asiatico.