Sony presenta INZONE Buds, gli auricolari true wireless per gli eSport

A poco più di un anno dall'annuncio della nuova gamma Sony INZONE e dal reveal dei primi prodotti per il PC gaming del nuovo brand, Sony ha presentato un nuovo dispositivo richiesto a gran voce dai fan di tutto il mondo.

Quasi a sorpresa, infatti, Sony ha rivelato i primi auricolari true wireless della famiglia INZONE, i nuovi Sony INZONE Buds, studiati per rispondere alle esigenze dei gamer più esigenti per risolvere due degli aspetti più criticati da questo tipo di device, ovvero autonomia e latenza. Sony racconta di aver studiato a fondo la questione per riuscire a rispondere a queste richieste, riuscendo a offrire una latenza inferiore ai 30 millisecondi tramite un dongle proprietario aggiuntivo, incluso in confezione. La progettazione degli auricolari è avvenuta seguendo le direttive del team Fnatic.

Tra le caratteristiche tecniche, troviamo anche il 360 Spatial Sound per gaming, per migliorare la spazialità acustica e individuare in maniera più precisa i nemici in tandem con Sound Field Optimisation, tecnologia che consente di creare profili su misura adatti per i propri padiglioni auricolari. Sotto la scocca troviamo il nuovo Dynamic Driver X mutuato dagli auricolari WF-1000XM5 e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore.

A garantire prestazioni e consumi ridotti saranno il processore L1 di Sony e l'audio LE, capace di proporre 12 ore di autonomia con singola carica e fino a 24 con la custodia.

Insieme ai nuovi INZONE Buds, Sony ha anche annunciato l'arrivo delle attese INZONE H5, cuffie wireless a padiglione di fascia media che offrono un comfort estremo in virtù del design e di un peso davvero ridotto, appena 260 grammi. Anche in questo caso troviamo 360 Spatial Sound for gaming, un microfono bidirezionale con cancellazione del rumore tramite IA e connessione a bassa latenza (2,4 GHz). L'autonomia dichiarata è fino a 28 ore e tramite tecnologia di ricarica rapida è possibile ottenere fino a 3 ore di autonomia in appena 10 minuti.

Rispetto alle H3, quindi, in questo caso oltre alla connessione cablata abbiamo quella senza fili, un microfono bidirezionale e un peso ridotto, oltre alla possibilità di poter spaziare tra colorazione nera o bianca.

A margine della presentazione, Sony ha anche annunciato l'arrivo della variante nera delle INZONE H9.