Sony presenta i monitor da gaming INZONE M9 ed M3 4K con HDMI 2.1, VRR e G-SYNC

Arrivano le prime corpose novità dal Sony Showcase of New Products del 28 Giugno 2022, e nella fattispecie dalla nuova gamma di prodotti da gaming INZONE. Il colosso asiatico ha infatti svelato il nuovo monitor da gioco INZONE M9 da 27 pollici, con HDR e risoluzione 4K.

Dotato di Full Array Local dimming, il monitor IPS offre un refresh rate di 144Hz e tempo di risposta GtG (Gray to Gray) di 1ms. A completare la scheda tecnica c’è il supporto NVIDIA G-SYNC ed allo standard HDMI 2.1.

Svelato anche il monitor INZONE M3 Full HD, sempre da 27 pollici, a 240Hz con 1ms GtG e refresh rate variabile. Sony spiega che questa soluzione è progettata per adattarsi a vari stili di gioco e generi. Presente anche un esclusivo supporto, che ottimizza lo spazio ed offre un elevato comfort: grazie all’ingombro ridotto, infatti, i giocatori potranno posizionare sulla scrivania un tappetino per il mouse più grande o altri accessori. L’INZONE M3 può essere regolato anche in altezza ed inclinazione e sulla scocca posteriore include una serie di led con i colori personalizzabili. Anche in questo caso, troviamo il supporto HDMI 2.1 e NVIDIA G-SYNC.

Tra le funzionalità esclusive progettate ad hoc per il gaming, troviamo l’Auto KVM Switch (Auto USB Hub Switch), che permette agli utenti di controllare fino a due PC da un singolo mouse, tastiera o headset collegato al monitor. Presente anche l’FPS Game Picture mode, che ottimizza il contrasto per rendere maggiormente visibili gli avversari, mentre la funzione Black Equalizer consente di scoprire i dettagli anche nelle ombre.

Il monitor INZONE M9 offre anche l’Auto HDR Tone Mapping, che funziona anche con la PlayStation 5: la console è in grado di riconoscere automaticamente il monitor durante la configurazione iniziale, per ottimizzare le impostazioni HDR. Lo stesso monitor passa automaticamente alla Cinema Mode quando si guardano film su PS5 e dalla Game Mode quando si gioca.

Il lancio è previsto per il mese di Luglio, mentre i prezzi ancora non sono noti.