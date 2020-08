Sony presenta le nuove cuffie wireless WH-1000XM4 con cancellazione del rumore

Sony ha annunciato oggi le nuove cuffie a padiglione wireless con cancellazione del rumore di quarta generazione WH-1000XM4, il modello immediatamente successivo alle WH-1000XM3 che hanno riscosso un successo importante a livello mondiale e da cui ereditano molte delle specifiche tecniche.

L'aspetto su cui il produttore giapponese ha posto maggiormente l'attenzione è la cancellazione del rumore di nuova generazione. Grazie all'utilizzo di due microfoni integrati su ogni padiglione, è stato possibile includere la tecnologia Dual Noise Sensor che è in grado di rilevare i rumori ambientali per trasmettere i dati al processore dedicato HD QN1. Il nuovo SOC Audio Bluetooth invece regola la musica ed il rumore con una frequenza di 700 volte al secondo e, grazie al nuovo algoritmo, sopprime il rumore in tempo reale per consentire all'utente di focalizzarsi sul lavoro e sulla musica che ama senza rumori di fondi.

E' presente anche la tecnologia DSEE Extreme che è in grado di ripristinare la qualità audio persa durante la compressione digitale allo scopo di mettere tra le mani degli utenti un'esperienza ad alta fedeltà. Questa funzione si basa sul sistema Edge-AI che analizza la musica in tempo reale per riconoscere strumenti, generi musicali e tutti gli elementi delle canzoni.

Ovviamente le cuffie possono essere collegate sia agli smartphone Android che ad iOS, dove se associate ad un'app di streaming compatibile possono offrire l'esperienza immersiva 360 Reality Audio.

E' stata introdotta anche una nuova funzione chiamata Speak to Chat che permette di avere brevi conversazioni in quanto le cuffie sono in grado di riconoscere la voce dell'utente. A questo punto viene messa in pausa la riproduzione per lasciar passare il suono ambientale e dialogare. Presente anche la modalità "Quick Attention" che si attiva posizionando la mano destra sul padiglione: in questo modo viene ridotto il volume.

Le WH-1000XM4 sono in grado di rilevare chi le indossa per adattare di conseguenza la riproduzione e risparmiare batteria.

Infine, possono essere associate a due dispositivi in contemporanea e garantiscono un'autonomia di massimo 30 ore, con supporto alla ricarica rapida.