Sony presenta le nuove soundbar HT-G700 ed HT-S20R con Dolby Atmos

Sony ha annunciato oggi due nuove soundbar, le HT-G700 ed HT-S20R, che permetteranno agli utenti di godere appieno dell'audio di film e programmi tv direttamente dal divano di casa. Vediamo le specifiche tecniche dei due modelli.

La HT-G700 è una soundbar Dolby Atmos/DTS:X a 3.1 canali, che integra anche l'audio surround fino a 7.1.2 canali ed il Vertical Surround Engine. I tre speaker frontali, combinati all'elaborazione del segnale, sono in grado di garantire un audio avvolgente sia sul piano orizzontale che verticale, mentre l'elaborazione del segnale è stata ottimizzata per espandere l'area di ascolto. Per convertire l'audio stereo in surround fino a 7.1.2 basta semplicemente premere il pulsante Immersive AE.

Sulla soundbar troviamo anche uno speaker centrale, per garantire maggiore nitidezza alle voci in qualsiasi contesto, a cui si aggiunge la tecnologia S-Force Pro per un'acustica più estesa, che la rende adatta anche alle TV con diagonali più ampie.

La HT-S20R, invece, rappresenta il modello economico a 5.1 canali, caratterizzata da un design elegante ed i 400W di potenza, che si aggiungono a due speaker posteriori ed un subwoofer. Quest'ultima si può installare tramite HDMI o connessione ottica o analogica.

Entrambi i modelli saranno disponibili a partire dalla tarda primavera, ma i prezzi ancora non sono noti.