Sony presenta i nuovi proiettori per l'home cinema in 4K nativo con HDR

Sony ha ampliato ulteriormente il catalogo dei prodotti per l'home cinema con 4K nativo, attraverso la presentazione di tre nuovi proiettori consumer. La nuova lineup è caratterizzata dai VPL-VW590ES, VPL-VW790ES ed il modello di punta VPL-GTZ380.

Partendo proprio da quest'ultimo, si tratta di un proiettore laser 4K SXRD, che è in grado di offrire un'ottima esperienza di visione sia in ambienti di home cinema che nella zona living della casa, ma può essere usato anche in ambito aziendale. Al suo interno integra il pannello SXRD 4K nativo da 0,74" che garantisce una migliore stabilità luminosa ed una nuova sorgente di luce laser, grazie ad un diodo laser rosso he si aggiunge a quelli blu con diverse lunghezze d'onda. Questa aggiunta ha permesso a Sony di raggiungere una luminosità di 10.000 lumen ed una gamma di colori del 100% di DCI-P3, il tutto riducendo anche la luminosità e lo spazio occupato. L'arrivo sul mercato è previsto in inverno.

Ii modelli a lampada VPL-VW590ES ed a laser VPL-VW790ES prenderanno il posto dei VPL-VW570ES e VPL-VW760ES. Questi sono in grado di offrire un'esperienza di visione HDR alla potenza di elaborazione dell'X1 For Projector, il processore d'immagine che supporta analisi più dettagliate rispetto ai predecessori. Presente anche la tecnologia Digital Focus Optimizer che migliora la messa a fuoco compensando la degrazione dell'ottica, mentre la tecnologia Reality Creation fornisce dettagli e texture più realistiche analizzando ogni scena e convertendo anche i contenuti in 2K o FHD in 4K. Questi ultimi due sono già disponibili nei negozi e sul sito web ufficiale di Sony.