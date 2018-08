Sony presenta il nuovo lettore Blu-Ray 4K HDR UBP-X500

Sony ha presentato oggi il nuovo lettore Blu-Ray 4K HDR UBP-X500, con pass-through Dolby Atmos che garantisce un'esperienza di qualità audio e video quattro volte superiore al Full HD, con livelli straordinari di definizione dei dettagli, resa dei colori e luminosità. Il lettore è anche compatibile con un'ampia gamma di supporti a formati.

Il modello X500 non si limita a riprodurre i dischi Blu-ray 4K Ultra HD. Consente, infatti, di guardare e ascoltare contenuti da qualsiasi supporto: Blu-ray, DVD, SACD e quasi tutti i formati audio e video digitali ad alta risoluzione. In più, integra un’avanzata funzione di upscaling per riprodurre anche i contenuti non 4K con la stessa risoluzione e definizione dei dettagli del 4K.

Di facile utilizzo, il lettore Blu-Ray offre un’ampia scelta di pratiche funzioni, tra cui l’avvio ultraveloce e la modalità stand-by automatica. Inoltre, la semplice configurazione del telecomando compatto assicura una navigazione facile e precisa tra i vari contenuti.

Si tratta senza dubbio di una soluzione molto valida per tutti gli appassionati di film che necessitano di un supporto per visualizzare i propri BluRay attraverso un'esperienza di visione fedele a quella originale pensata dai produttori.

Il lettore X500, però, sarà disponibile solo da Settembre, ma almeno al momento ancora non è stata diffusa alcuna indicazione sul prezzo.