Sony presenta il nuovo sensore fotografico per smartphone da 48 megapixel

Sony è da tempo il principale produttore di sensori d'immagine per smartphone. Oggi, la compagnia giapponese ha svelato il nuovo sensore CMOS IMX586 per dispositivi portatili che, secondo Sony, è in grado di fornire i pixel più piccoli del mondo, ovvero da 0,8 μm.

Alla luce di questo dato, è possibile scattare immagini da 48 megapixel effettivi su un obiettivo da 1/2". Il sensore IMX586 va a posizionarsi nella stessa fascia di mercato delle fotocamere SLR ad alte prestazioni e consente agli utenti di acquisire immagini ad alta risoluzione con uno smartphone.

Sony ha incluso la propria tecnologia di controllo dell'esposizione e la funzionalità di elaborazione del segnale direttamente nel sensore dell'immagine, il che si traduce in una gamma dinamica migliore rispetto alla concorrenza, con una qualità quattro volte maggiore rispetto alle unità convenzionali.

Inoltre, l'IMX586 utilizza l'array di filtri a colori Quad Bayer, in cui i pixel 2x2 si presentano dello stesso colore garantendo una sensibilità più elevato. Durante l'acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione, viene aggiunto il segnale proveniente dai quattro pixel adiacenti, che aumenta ulteriormente la sensibilità ad un livello equivalente a quello di 12 megapixel, il che si traduce in immagini luminose ed a basso rumore.

Il nuovo sensore d'immagine sarà disponibile a settembre, ma ancora non è noto quando lo vedremo all'opera.