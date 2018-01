Sony presenta la prima soundbar Dolby Atmos in grado di produrre suono in 3D

La soundbar al top della gammacon Dolby Atmos inonda il salotto di casa con suoni di qualità cinematografica grazie alla tecnologiadi. Con il nuovodi, si può godere di un audio surround virtuale tridimensionale mozzafiato senza necessità di speaker a soffitto o puntati verso l’alto.

Sony presenta anche la soundbar HT-XF9000 con speaker frontali a 2 canali, progettata per abbinarsi elegantemente ai TV BRAVIA. Pur avendo meno diffusori, anche questa soundbar offre lo spettacolare audio surround cinematografico del Dolby Atmos e il Vertical Surround Engine.

Compatibile con i formati Dolby Atmos e DTS:X, la soundbar HT-ZF9 è in grado di incollare il pubblico al divano con sonorità a trecentosessanta gradi.

Il Vertical Surround Engine della HT-ZF9 dà veramente la sensazione di elicotteri in volo sopra la testa. Combinato alla tecnologia S-Force PRO Front Surround che ottimizza il campo sonoro frontale, fa quasi dimenticare che l’audio proviene da una soundbar a 3.1 canali. Inoltre, anche senza contenuti Dolby Atmos e DTS:X, si può comunque godere di un suono virtuale tridimensionale con il pulsante “Vertical S.” sul telecomando, che porta i contenuti stereo da 2 canali fino a 7.1.2 canali, creando così una sensazione di verticalità.

In alternativa, è possibile aggiungere una coppia di speaker posteriori SA-Z9R, espressamente progettati per accompagnare la soundbar HT-ZF9, e ampliare la portata dell’audio surround con una reale configurazione surround degli speaker.

L’HT-ZF9 supporta il pass-through 4K HDR e Dolby Vision per trasmettere la qualità delle immagini originali direttamente dalla soundbar al televisore, senza alcuna perdita di qualità, colore, nitidezza o luminosità. Sul versante audio, l’HT-ZF9 supporta i formati High Resolution Audio, anche da sorgenti USB. In alternativa, si può ascoltare qualsiasi altro file musicale con una qualità prossima all’Alta Risoluzione Audio da dispositivi mobili attraverso la connessione Bluetooth®, grazie alla tecnologia DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine HX).

Le soundbar HT-ZF9 e HT-XF9000 sono espressamente progettate per accompagnare al meglio alcuni dei nuovi TV Sony BRAVIA e dare vita a un set di grande eleganza sotto ogni punto di vista, dai materiali alla forma e le finiture.

Ideale per gli interni minimal e lineari, il design di entrambe soundbar si integra perfettamente nello spazio e, sempre in un’ottica di complementarietà, l’HT-XF9000 è smussata ai bordi per adattarsi alla base del TV KD-XF90 di Sony.

Entrambi i modelli sono privi di cavi e si connettono al TV via Bluetooth, senza il minimo ingombro.

L’HT-ZF9 dispone anche di connettività Wi-Fi, perciò si può approfittare con facilità dei vantaggi di avere Chromecast built-in e di utilizzare Google Assistant, che permette di vivere nuove esperienze musicali impartendo semplici comandi vocali. Comunicando con uno speaker “smart”, si può riprodurre musica dai servizi di streaming tramite l’HT–ZF9, oppure attivare la riproduzione multi-ambiente, che trasmette la stessa musica in tutta la casa nello stesso momento. Con Spotify Connect in dotazione, inoltre, è tutto a portata di clic. Senza contare che l’interfaccia utente, rivista e ancora più intuitiva, semplifica ulteriormente l’installazione e l’utilizzo con il TV.

Con fino a 2 ingressi HDMI e 1 uscita, l’HT-ZF9 può essere collegata a vari dispositivi, ampliando ulteriormente il sistema di home theatre. Entrambe le soundbar dispongono di connettività Bluetooth e porte USB per ascoltare musica da dispositivi mobili o supporti USB.

Il modello HT-ZF9 sarà disponibile da primavera 2018.

Il modello HT-XF9000 sarà disponibile da primavera 2018.