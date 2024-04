Sony presenta i nuovi televisori della gamma BRAVIA 2024: già disponibili in preordine

Sony annuncia oggi una serie di importanti novità per la gamma BRAVIA di televisori, con l’arrivo della nuova linea 2024 composta da diversi modelli e tre serie. L’ammiraglia sarà la serie BRAVIA 9, che si contraddistingue dalle altre per l’elevata luminanza di picco, neri intensi, contrasti accentuati e colori naturali.

Proprio la luminosità di picco del modello BRAVIA 9, combinata al controllo preciso della retroilluminazione, è uno dei punti cardine su cui si è soffermata Sony durante la presentazione. Il produttore ha infatti evidenziato come la corretta illuminazione di ogni parte dello schermo rende le scene più realistiche che mai e consentono agli utenti di cogliere tutti gli impercettibili dettagli studiati dai fillmaker, soprattutto con la modalità Studio Calibrated.

Sotto la scocca troviamo il processore XR, che è contraddistinto da un sistema di riconoscimento delle scene in grado di rilevare ed analizzare accuratamente ogni dettaglio per ottimizzare l’immagine e renderla realsitica. La tecnologia di controllo della retroilluminazione XR Backlight Master Drive (disponibile solo su BRAVIA 9 e 7) invece utilizza un algoritmo di oscuramento per controllare i migliaia di LED e creare un contrasto autentico che fa risaltare i dettagli in ombra.

I nuovi televisori della gamma BRAVIA 9 includono anche la tecnologia Acoustic Multi-Audio+: sono infatti i primi al mondo ad essere dotati di beam tweeter nella parte superiore e frame tweeter laterali, che garantiscono un audio surround di livello cinematografico. A ciò si aggiunge la nuova tecnologia Voice Zoom 3 che riconosce le voci umane utilizzando un algoritmo basato sull’IA per alzare o abbassare il volume per far sentire tutte le battute dei dialoghi.

Sony ha anche spiegato che è presente la funzionalità Acoustic Centre Sync che fonde l’audio degli altoparlanti del televisore a quello della soundbar per emetterne uno solo.

Le modalità Studio Calibrated invece consentono di raggiungere la qualità voluta dai fillmaker anche a casa: oltre alla Netflix Adaptive Calibrated Mode e la Sony Pictures Core Calibrated Mode si aggiunge la Prime Video Calibrated Mode.

Sony spiega che BRAVIA 9 e BRAVIA 7 sfruttano il circuito di elaborazione del segnale proprietario per esaltare le caratteristiche del pannello ed ottimizzare in automatico la luminosità di ogni scena ed ottenere un risultato perfetto a fronte di un consumo energetico inferiore.

BRAVIA 9 QLED (Mini LED) è disponibile nei tagli da 85 e 75 pollici. BRAVIA 8 OLED invece arriva nei modelli da 77,65 e 55 pollici. Infine, BRAVIA 7 QLED (Mini LED) potrà essere portato a casa nelle varianti da 85, 75 e 65 pollici.

