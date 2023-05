Sony presenta l'Xperia 1 V, lo smartphone con sensore Exmor T e display OLED 4K

Sony ha presentato in via ufficiali il suo nuovo smartphone top di gamma, l’Xperia 1 V, che porta con se il primo sensore Exmor T del mercato mobile, che promette foto di elevata qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’altro piatto forte della scheda tecnica è il display OLED 4K 21:9 da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120Hz e rivestimento Gorilla Glass Victus 2. Sempre sulla scocca frontale troviamo anche una fotocamera per i selfie da 12 megapixel alimentata da un sensore per i selfie da 1/2,9”.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione espandibile tramite uno slot per microSD. Sony evidentemente però ha anche imparato dagli errori del passato ed ha migliorato anche il comparto di raffreddamento per favorire una migliore dissipazione del calore. A ciò si è aggiunto anche un lavoro di riduzione del consumo energetico della fotocamera.

È indubbio però che il piatto forte del Sony Xperia 1 V sia il comparto fotografico. Come dicevamo poco sopra, si tratta del primo smartphone che può vantare il sensore d’immagine CMOS stacked con architettura 2 Layer Transistor Pixel che Sony ha soprannominato “Exmor T for Mobile”. Il sensore è da 48 megapixel con apertura f/1.9, che secondo il produttore è in grado di scattare foto con poco rumore e con una gamma dinamica più estesa. A questo si aggiunge un teleobiettivo 85-125mm da 12 megapixel con zoom ottico fino a 5,2x e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel con angolo di visione di 123 gradi. Sparito il sensore TOF, dal momento che secondo Sony i propri algoritmi avanzati lo rendono inutile.

Sony ha anche aggiornato le sue app Photo Pro e Video Pro con interfaccia utente verticale e tante funzioni per gli streamer.

A livello audio, Sony Xperia 1 V offre altoparlanti stereo potenziati con più volume e bassi più ricchi. Presente anche il jack audio da 3,5mm ed una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica cablata da 30W che permette di ottenere il 50% di autonomia il 30 minuti. La ricarica wireless e wireless inversa mantiene almeno l’80% della capacità dopo tre anni di utilizzo, secondo Sony.

Sony Xperia 1 V sarà disponibile nelle opzioni di colore nero, argento platino e verde kaki da fine giugno, al prezzo di 1.399 Euro in Europa. Non confermati quindi i prezzi di Sony Xperia 1 V trapelati in precedenza.