Sony, prime indicazioni sui prezzi dei TV QD-OLED: non saranno proibitivi

Sono passate poche settimane dal reveal dei TV Sony QD-OLED in occasione del CES 2022, e sul web sono emerse le prime indiscrezioni sui prezzi che potrebbero avere, almeno a livello internazionale.

Secondo quanto riportato da Digital Trends, il Sony A95K potrebbe avere un prezzo di 3000 Dollari per il modello da 55 pollici, mentre il 65 pollici dovrebbe costare circa 4000 Dollari.

Contrariamente a quanto ipotizzato da molti, i prezzi non sembrano essere proibitivi. Non si tratta di fasce accessibili a tutti i clienti, ma ciò era chiaro sin da subito.

Le indicazioni sono emerse direttamente dal sito web Sony Rewards, che riguarda un sistema a punti che genera un punto per ogni Dollaro speso sullo store ufficiale. Nel caso dell'A95K di Sony, sono previsti 3000 punti per la variante da 55 pollici e 4000 punti per quella da 65 pollici. Basta quindi fare 2+2 per ottenere qualche indicazione a riguardo.

Chiaramente, non sappiamo quali saranno i prezzi imposti sul mercato internazionale ed italiano, e come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rapporti di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Vi aggiorneremo, ovviamente, non appena ci saranno ulteriori informazioni e dettagli a riguardo. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate.