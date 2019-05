Sony produrra uno smartphone pieghevole chiamato Xperia F?

Un report della cinese CNMO sostiene che Sony sia intenzionata ad entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli. C'è già un prodotto in fase di progettazione, di cui la testata fornisce già alcuni dettagli. Lo smartphone pieghevole di Sony si chiamerebbe Xperia F.

Sony Xperia F, dove la F starebbe per "foldable". Chiaramente.

Sony dovrebbe usare il display OLED pieghevole della Samsung per il suo pieghevole, che avrà un aspect ratio di 21:9, esattamente come l'attuale flagship della linea Xperia. Quest'ultimo è stato il primo smartphone al mondo con display OLED 4K da 21:9, ma non sappiamo se anche il foldable avrà una risoluzione simile.

L'Xperia F dovrebbe poi avere un modulo 5G, posizionandosi come uno smartphone next gen a tuttotondo.

Non si tratta di un rumor che coglierebbe, se confermato, tutti alla sprovvista: lo scorso dicembre venne scoperto un brevetto di Sony depositato alla WIPO (World Intelelctual Property Organization) per uno smartphone pieghevole. In quel caso però lo schermo del device ipotizzato da Sony era trasparente.

Il reparto smartphone di Sony non se la sta passando troppo bene: sono solamente 6.5 milioni le unità spedite nel 2018. Il CEO di Sony in passato ha spiegato che il brand non ha intenzione di uscire dal mercato degli smartphone, ma l'azienda è intenzionata a concentrarsi principalmente su quattro mercati: Giappone, Hong Kong, Taiwan e Europa.