Sony regala 50 Euro per il PlayStation Store acquistando le cuffie INZONE

Delle cuffie Sony INZONE da gaming abbiamo parlato su queste pagine nella nostra recensione, ma a partire da ieri è disponibile una nuova interessante promozione che permette di godere di un cashback fino a 50 Euro sull'acquisto degli headset.

Dal 14 Ottobre al 14 Novembre 2022, nella fattispecie, chi acquista una cuffia INZONE H9 riceverà un credito di 50 Euro, mentre per l'INZONE H7 il rimborso sarà di 25 Euro.

Come si legge direttamente nella pagina dedicata alla promozione, acquistando un paio di cuffie fino al 14 Novembre 2022 compreso si riceverà un credito fino a 50 Euro da spendere sul PlayStation Store.

Nelle condizioni leggiamo anche che "l'ultimo giorno utile per riscattare il credito sarà il 31 dicembre 2022", e per inoltrare la richiesta online bisogna disporre di un account My Sony o crearne uno, e quindi fornire una prova d'acquisto. C'è però una postilla importante: si potrà richiedere il credito solo dopo trenta giorni dalla data d'acquisto.

Per tutte le informazioni vi rimandiamo ai termini e condizioni disponibili sul sito Sony.