Sony resta in Italia per gli smartphone Xperia: mantenuto il business europeo

In seguito a quanto emerso a febbraio 2022, ovvero al fatto che Sony stava valutando la fattibilità del business in Italia per quel che riguarda il mercato smartphone, arriva uno spiraglio di luce dalla società nipponica. Infatti, l'azienda ha comunicato che continuerà a portare avanti il business in Europa.

Abbiamo ricevuto una conferma in tal senso: "Sony rimane impegnata nel business degli smartphone in Europa, con innovazioni tecnologiche all'avanguardia del settore nella sua ultima gamma di prodotti Xperia. A questo proposito, i clienti in Italia dovrebbero poter a breve acquistare l'ultima gamma di smartphone di Sony, a partire dalla primavera del 2022", ha affermato l'azienda.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli, ma a quanto pare alla fine Sony ha deciso di proseguire le vendite in campo smartphone anche per quel che concerne il nostro Paese. Bisognerà chiaramente attendere ulteriori informazioni per comprendere al meglio quali saranno le modalità per acquistare dall'Italia a livello ufficiale i dispositivi, ma in ogni caso al momento tutto fa pensare che gli appassionati del mondo degli smartphone possano tirare un sospiro di sollievo.

Tirando le somme, non ci resta attendere maggiori sviluppi, in quanto la dichiarazione che siamo riusciti a ottenere è l'unica comunicazione ufficiale in merito, ma è arrivato uno spiraglio di luce dall'azienda. Per il resto, sul portale ufficiale di Sony attualmente si legge "Presto in vendita" per quel che riguarda gli smartphone della gamma Xperia. Insomma, torneremo sicuramente sulla questione.