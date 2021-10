Sony rilascia teaser sul nuovo Xperia: focus su foto e video dalla qualità professionale

Esattamente una settimana fa, Sony ha annunciato un evento Xperia per il 26 ottobre 2021, ovvero tra sette giorni. L’annuncio avvenuto tramite Twitter ha sorpreso il pubblico, il quale non si aspettava un nuovo smartphone in arrivo sul mercato. Ora, però, ci sono nuovi dettagli noti grazie al teaser pubblicato nella giornata odierna.

Il video YouTube in questione comincia con le testimonianze di fotografi e content creator possessori di smartphone Sony Xperia d’ultima generazione, come l’Xperia Pro lanciato a gennaio e compatibile con le reflex Sony Alpha, ma anche il più recente Xperia 1 III (a proposito, potete leggere la nostra recensione di Sony Xperia 1 III).

La seconda metà del video, invece, si focalizza sul “cosa c’è dopo?”, ovvero sul successore che verrà presentato il 26 ottobre durante l’evento Xperia dedicato. Una content creator, per esempio, si riferisce al dispositivo come una “fotocamera con uno smartphone attaccato”, mentre un fotografo enfatizza la dotazione di un pulsante dedicato allo scatto di fotografie. Un regista, infine, rilancia affermando che si tratta della “migliore fotocamera per smartphone che abbia mai usato”.

Sebbene siano chiaramente dichiarazioni promozionali selezionate, è sufficientemente chiaro che si tratterà di uno smartphone Xperia con focus sulla fotografia e sulla registrazione di video d’alta qualità. Di conseguenza, già ora ci si potrebbe aspettare un dispositivo di fascia alta, sebbene non sia facile comprendere in che gamma rientrerà. Si tratterà del nuovo Xperia Pro, in arrivo con possibile anticipo rispetto al predecessore? Oppure sarà un modello che porterà alla nascita di una nuova gamma? Lo scopriremo solamente tra una settimana.

Nel frattempo, diversi giorni fa è giunta la conferma che Sony Xperia 5 III non arriverà in Italia.