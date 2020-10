Sony rimborsa fino a 400 Euro sull'acquisto di una nuova ottica: i modelli interessati

Nuova promozione di Sony, che consente di ricevere fino al 31 Gennaio 2021, fino a 400 Euro di rimborso sull’acquisto di una nuova ottica. La promozione si articola su vari fronti, che come sempre corrispondono a cashback diversi.

Come si può leggere nel documento ufficiale, infatti, sulle fotocamere promozionale è proposto un rimborso da 100 a 300 Euro, mentre con le videocamere si va massimo a 200 Euro. Discorso diverso per gli obiettivi, per cui si può arrivare, come nel caso del SELP18110G, a 400 Euro.

Ovviamente, la promozione è valida solo sull’acquisto dei prodotti nuovi: sono esclusi rivenditori, dettaglianti, grossisti, società, enti ed istituzioni, mentre non saranno ritenute valide al fine della partecipazione all’offerta le fatture riportanti partita IVA, ad eccezione di quelle dei fotografi professionisti con partita iva individuale.

Nella documentazione ufficiale, inoltre, sono indicati anche i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

L’adesione è molto semplice: basta semplicemente completare il modulo presente sul sito web di Sony in tutte le sue parti, entro il 2 marzo 2021 incluso. Sony provvederà ad effettuare il rimborso sull’IBAN indicato al momento della registrazione. La documentazione richiesta include una prova d'acquisto ed il codice seriale del prodotto, oltre che i dati IBAN e SWIFT del conto corrente.