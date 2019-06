Sony rimborsa fino ad 800 Euro su fotocamere ed obiettivi, tutti i dettagli sul cash back

Fino al 31 Luglio, Sony propone un'interessante promozione cash back attraverso cui rimborsa fino ad 800 Euro sull'acquisto di fotocamere ad obiettivi intercambiabili, compatte, videocamere ed ottiche selezionate Sony.

Rientrano nella promozione tutti i prodotti presenti nel documento ufficiale, in cui è presente anche l'ammontare che Sony provvederà a rimborsare. Per richiedere il rimborso basta collegarsi al sito web del Cash Back, cliccare sul tasto "richiedi il rimborso dello sconto" e compilare tutti i campi.

Il produttore giapponese chiederà una prova d'acquisto, la data in cui è stato effettuato ed il numero seriale del prodotto. Il rimborso avverrà entro sessanta giorni dalla validazione della richiesta da parte del team di assistenza di Sony, sull'IBAN indicato al momento della registrazione del prodotto.

Il Cash Back è garantito anche sul lenti, fotocamere ed obiettivi acquistati su Amazon, a patto che rientrino tra quelli compatibili. Il colosso di Jeff Bezos ha anche predisposto un'apposita pagina in cui sono presenti tutte le indicazioni su come scaricare la fattura e prova d'acquisto necessaria per richiedere il rimborso.

La promozione è valida fino alle 23:59 del 31 luglio 2019. All'invio della richiesta sarà possibile anche controllare lo stato tramite un apposito form presente sul sito web ufficiale di Sony, che consente di seguire la pratica quotidianamente.

Tutti i termini e condizioni sono disponibili nel documento di Sony.