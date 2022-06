Sony è sicura: fotocamere per smartphone meglio delle mirrorless entro il 2024

Dopo aver svelato il Sony Xperia 1 IV, il suo nuovo smartphone top di gamma, Sony ha oggi rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul futuro delle fotocamere per smartphone, che sembra essere decisamente solido. Secondo un dirigente del colosso giapponese, infatti, i device mobili potrebbero presto superare le fotocamere DSLR.

Stando a Terushi Shimizu, Presidente e CEO di Sony Semiconductor Solutions, "le immagini catturate dagli smartphone supereranno in qualità quelle delle reflex a lente singola (SLR) nel giro di pochi anni". Shimizu ha rilasciato questa dichiarazione, destinata a dividere in due il mondo degli appassionati di fotografia tra pro-smartphone e anti-smartphone, a Nikkei Japan.

Secondo il CEO Sony Semiconductors, in particolare, la qualità delle lenti per smartphone supererà quella delle fotocamere SLR e DSLR già a partire dal 2024. Ciò significa che, secondo l'azienda giapponese, da tempo impegnata anche nel mercato della fotografia, molte fotocamere mirrorless potrebbero diventare obsolete nel giro dei prossimi due anni.

La compagnia, poi, spiega che tale traguardo sarà raggiunto grazie a due passi avanti paralleli. Il primo è l'aumento della dimensione dei sensori, che dovrebbero superare il pollice di dimensioni e iniziare a catturare una quantità maggiore di luce e di dati. In tal senso, la stessa Sony sta lavorando all'obiettivo IMX866, che dovrebbe superare le dimensioni di 1", mentre anche Samsung dovrebbe fare lo stesso con il nuovo ISOCELL HP3

Il secondo passo in avanti delle fotocamere per smartphone dovrebbe invece essere strutturale, poiché le lenti dovranno catturare più luce per pixel, in modo da garantire una maggiore saturazione di questi ultimi e, di conseguenza, anche una più ampia gamma di colori, riducendo al contempo il rumore di fondo delle fotografie scattate con bassa luminosità, vero tallone d'Achille per moltissimi smartphone.

In più, rispetto alle fotocamere tradizionali gli smartphone hanno il vantaggio di poter utilizzare l'IA e il Machine Learning per l'ottimizzazione degli scatti, che per questo potrebbero nettamente superare quelli di una fotocamera SLR nel giro di pochi anni.