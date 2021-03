Sony Smart TV 4K HDR con Alexa scontato del 31% su Amazon Italia

Dopo aver trattato le offerte relative a SSD e alcuni televisori, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da Amazon Italia in termini di promozioni relative al mondo tech. In particolare, in questi giorni è attivo uno sconto su un TV di Sony che supporta Amazon Alexa.

Più precisamente, il modello Sony KD49X7055PBAEP viene venduto a un prezzo di 549 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 799 euro. Siamo quindi dinanzi a uno sconto del 31%, ovvero di 250 euro. In ogni caso, la promozione durerà per un tempo limitato (per intenderci, al momento in cui scriviamo si fa riferimento a una scadenza dell'offerta fissata tra cinque giorni). Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Il televisore coinvolto dispone di un pannello da 49 pollici con risoluzione 4K. Si tratta di un dispositivo smart, quindi sono presenti le principali funzionalità in tal senso, da Netflix a YouTube, passando per l'assistente vocale Amazon Alexa. Immancabile il supporto allo standard DVB-T2.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, l'offerta lanciata Amazon Italia potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.