Sony: nuovo smartphone compatto in arrivo, ma la scheda tecnica potrebbe deludere

Dopo la delusione del mancato annuncio dello smartphone Sony da gaming, scopriamo oggi che il colosso giapponese avrebbe intenzione di tornare in pompa magna in un altro settore della telefonia mobile, con il lancio di un nuovo smartphone compatto nei prossimi mesi, che potrebbe prendere il nome di Xperia Ace IV.

Per chi non lo sapesse, l'Xperia Ace III è stato lanciato in Italia lo scorso giugno, mentre sempre Sony ha presentato l'Xperia 5 IV, che ha uno schermo da 6,1", a inizio settembre. A quanto pare, però, la compagnia vorrebbe anche mettere in vendita un nuovo smartphone con display compatto, cioè al di sotto dei 6" di diagonale, nei prossimi mesi, occupando una fetta di mercato lasciata pressoché scoperta dai competitor.

La notizia arriva da NotebookCheck, che la riporta da alcune fonti cinesi presenti su Reddit. Secondo il portale, lo smartphone misterioso sarà l'Xperia Ace IV, che verrà lanciato anzitutto in Giappone e solo più tardi nel resto del mondo, forse addirittura con un nome diverso. Il telefono avrà una diagonale piuttosto ridotta, pari a soli 5,5", identica a quella dell'Xperia Ace III.

Sotto la scocca dello smartphone dovremmo invece trovare un SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen1, dunque un chipset di fascia medio-bassa, che non dovrebbe discostarsi troppo dallo Snapdragon 480 montato sull'Xperia Ace III. Resta ovviamente da capire quale sarà il prezzo del telefono: al momento, infatti, nel settore dei compatti le alternative sono poche, ma tra di esse figurano proposte come lo Zenfone 9 di ASUS, che coniugano un form-factor di ridotte dimensioni a una scheda tecnica di tutto rispetto, con un SoC Snapdragon 8+ Gen1.