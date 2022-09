Sony, altro che smartphone PlayStation: presentato l'Xperia Stream per Xperia 1 IV

Meno di una settimana fa, Sony ha annunciato un evento Xperia dedicato al mondo del gaming. In molti hanno pensato che durante l'evento, che si è tenuto poche ore fa sui canali social della compagnia giapponese, sarebbe stato lanciato il primo smartphone da gaming di Sony, magari con tanto di branding Playstation.

Sfortunatamente, le speranze dei fan sono state disattese dal colosso giapponese, che ha usato l'evento (di cui potete vedere la replica integrale nel video in cima a questa notizia o su YouTube) per lanciare un "semplice" accessorio per Sony Xperia 1 IV pensato per i videogiocatori, i creatori di contenuti, gli streamer e i giocatori di esports su smartphone.

Nello specifico, Sony ha annunciato l'Xperia Stream for Sony Xperia 1 IV, una sorta di "custodia" per gli streamer da collegare dietro allo smartphone. Disegnato insieme ad una serie di creativi digitali e di professionisti dell'esport, Xperia Stream mira a "massimizzare le performance nel gaming di Sony Xperia 1 IV", garantendo anche possibilità di connettività maggiori rispetto a quelle di ogni altro smartphone.

Lato gaming, la particolare custodia garantisce un raffreddamento migliorato rispetto al solo sistema di dissipazione dello smartphone, mentre la forma di quest'ultima ha lo scopo di offrire una presa molto più stabile ed ergonomica rispetto allo smartphone privo di case. Inoltre, la ventola presente sull'accessorio sarà in grado di auto-regolarsi a seconda della temperatura dello smartphone e dell'intensità delle sessioni di gioco.

Ma non è finita qui, perché l'Xperia Stream ha una pletora di porte e connettori, tra cui troviamo una porta HDMI con il supporto ai 120 Hz per connettere lo smartphone a un televisore esterno o, più facilmente, ad una scheda di acquisizione video per i gameplay dallo smartphone. Tra le altre prese, invece, vediamo un connettore USB-C per la ricarica del telefono e un jack audio da 3,5 mm, ma anche una porta Ethernet, pensata per gli esports al fine di ridurre il ping e la latenza del gioco.