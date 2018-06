Sony starebbe lavorando ad una nuova versione del suo launcher per Android

A quanto pare Sony sarebbe al lavoro per migliorare il launcher utilizzato dai suoi smartphone, famosi per la gamma Xperia. Il colosso tecnologico giapponese è uno dei produttori di telefoni che da sempre personalizza di più l'home screen di Android, ma questo trend potrebbe presto cambiare e lasciare spazio ad alcune novità.

Le indiscrezioni sono apparse in rete dopo che Erika Prymus, una dirigente dell'azienda, ha confermato che la compagnia sta sviluppando "una nuova applicazione per la home". Un annuncio che pare legarsi indissolubilmente alla decisione di lasciare da parte gli sforzi volti al miglioramento della sua home screen per la gamma Xperia.

Al momento il nuovo launcher è ancora avvolto nel mistero: Sony non ha condiviso alcun dettaglio sulle sue caratteristiche, e non si conosce la finestra di lancio entro la quale verrà resa disponibile agli utenti Xperia. Molto probabilmente riprenderà alcune delle feature inserite da Google con la nuova versione del suo sistema operativo mobile, Android P, caratterizzato da un nuovo tipo di navigazione e di esperienza d'uso che si basano molto sulle gesture. A differenza delle sue release precedenti, Android P vanta un singolo pulsante software posto in basso, ed il tasto "indietro" che apparirà solamente all'occorrenza.

Nel frattempo, Sony ha già rivelato la volontà di dominare il settore dei sensori per le fotocamere; per ottenere questo risultato la compagnia investirà circa 9 miliardi di dollari in questo competitivo segmento di mercato, che da sempre frutta alla compagnia ottimi affari.