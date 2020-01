Sony 'strappa' Fabri Fibra a Universal: storico cambio di etichetta per il rapper

Uno dei più famosi rapper italiani passerà da Universal a Sony Music. Stiamo parlando di Fabri Fibra, artista che in molti considerano come "l'apripista", colui che ha portato il genere rap nelle major.

Stando anche a quanto riportato da Rockol, l'annuncio è stato effettuato dallo stesso Fabri Fibra tramite il suo profilo Instagram ufficiale, dove è presente una foto con la didascalia: "Da oggi faccio parte della famiglia @sonymusicitaly". Insomma, dopo 14 anni in Universal, il noto rapper si unisce al roster di Sony Music, dove troviamo anche artisti come Fedez e J-Ax.

Nel 2006, la firma di Fabri Fibra con una major segnò secondo molti l'inizio dell'arrivo del rap nel mercato mainstream italiano. Dall'album "Tradimento" fino alle più recenti "Pamplona" e "Fenomeno", Fibra ha pubblicato molti successi durante il suo periodo in Universal. Per questo motivo, l'annuncio del rapper ha lasciato spiazzati alcuni fan, che non si aspettavano minimamente che il marchigiano prendesse una scelta del genere.

Gli utenti più attenti hanno fatto notare che recentemente Fabri Fibra ha pubblicato "Il Tempo vola (2002-2020)", una sorta di edizione speciale che contiene anche alcuni dei più grandi successi del rapper. Dopo l'annuncio di oggi, il succitato progetto inizia ad assumere ancora più senso, quasi come a voler testimoniare la fine di un percorso e l'inizio di un altro.