Sony svela 3 nuovi speaker wireless serie X: i prezzi in Italia

Gli appassionati di musica stanno trovando pane fresco per i loro denti in queste settimane grazie a Sony: a poco più di due settimane dal lancio in Italia di Sony LinkBuds S, auricolari ANC piccoli e leggeri, il produttore nipponico ha aggiunto tre nuovi altoparlanti wireless alla sua gamma X. Vediamo i modelli nel dettaglio.

Sul sito ufficiale italiano di Sony sono apparse le nuove schede per gli speaker Bluetooth SRS-XG300, SRS-XE300 e SRS-XE200. Questo trio offre altoparlanti non circolari Sony X-Balanced con dimensioni e autonomie differenti, ma tutti e tre dotati di resistenza all'acqua e alla polvere IP67, connessione multipoint con un massimo di due dispositivi tramite Bluetooth 5.2, supporto per Google Fast Pair e codec audio SBC, AAC e LDAC. Non mancano, poi, la cancellazione dell'eco e un interruttore manuale per il microfono integrato.

Secondo le pagine dei vari prodotti, l’altoparlante SRS-XG300 risulta essere il più grande del trio e con l’autonomia superiore, dichiarata a un massimo di 25 ore di riproduzione continua. Seguono quindi il modello SRS-XE300 con 24 ore d riproduzione – 70 minuti ottenibili in dieci minuti di ricarica – e il più piccolo XE200 con 16 ore di riproduzione. Infine, il trio è dotato della funzione Battery Care di Sony disponibile tramite l'app Music Center, pensata per evitare il sovraccarico delle batterie degli altoparlanti.

Venendo ai prezzi, al momento della scrittura della notizia l’unico modello confermato tramite Amazon è lo speaker Sony SRS-XG300 disponibile nei colori grigio e nero a partire da 300 Euro, ma i prezzi europei sono disponibili anche per gli altri due modelli: SRS-XE300 è disponibile in grigio, nero e blu per 200 Euro, mentre l'XE200 vale 150 Euro ed è venduto in tonalità grigio, nero, arancione e blu. La vendita sarà aperta da luglio 2022.

